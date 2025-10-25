GOBIERNO DE ASTURIAS

Medio Rural libera a la osezna Alba en un hábitat adecuado para su desarrollo tras completar su periodo de aclimatación

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha liberado hoy a la cría de oso pardo cantábrico Alba en un hábitat propicio para su desarrollo: una zona poco poblada y con abundante alimento. El esbardo, de 36 kilos, presenta condiciones favorables para su reintroducción en el medio natural, tras seis meses de recuperación, primero en un centro de Cantabria y, posteriormente, en otro en la provincia de León.