Valdesoto conquista a la Familia Real: así vivieron los vecinos la visita de los Reyes y sus hijas

El relevo de Rey a Princesa, de padre a hija, empezó este mismo sábado en Vadesoto, distinguido como "Pueblo Ejemplar" de Asturias 2025. Aunque Felipe VI cedió ayer oficialmente a Leonor, en el teatro Campoamor, el testigo de los premios "Princesa de Asturias" para la ceremonia de 2026, en realidad el traspaso de "poderes", aunque a más pequeña escala, se produjo esta mañana en la localidad sierense. Ante sus 1.800 vecinos, hubo un solo discurso: el de la heredera de la Corona, que se convirtió en protagonista absoluta de la jornada. "Ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo”, aseguró la Princesa, en referencia a los 21 años de espera de Valdesoto para convertirse en “Pueblo Ejemplar”.