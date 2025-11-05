SEPA

Asturias entra en fase de alerta por incendios: hay siete fuegos activos y rachas de viento superiores a los 160 km/h

Asturias ha entrado este miércoles en fase de alerta por incendios, dadas las malas previsiones meteorológicas y la existencia de siete fuegos forestales activos. Uno de ellos en la zona de Coaña en la que ayer falleció un trabajador de 27 años tras la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico. El fatídico accidente causó un pequeño incendio, que fue rápidamente sofocado. Sin embargo, las llamas se volvieron a reactivar por la noche debido a los fuertes vientos. Más información