Vicente Montes

VÍDEO: La conversación completa entre "Miss Asturias" y Adrián Barbón por Instagram: LA NUEVA ESPAÑA desvela cómo fue el intercambio de mensajes

Claudia Montes y el Presidente conversaron por mensajes en 2023: "Tengo miedo que vayan a por mí o por mi hijo". El líder socialista, que este martes negó tener relación amistosa con la gijonesa, insistió en que denunciase. Ella se ofreció a mostrarle "pruebas" y cuenta con grabaciones en las que un alto cargo admite amañar oposiciones para contratar a gente "a dedo". Más información