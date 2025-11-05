Amor Domínguez / JGP

Queipo acusa a Barbón de mentir sobre “Miss Asturias” y le exige dimitir; el Presidente replica: “No es amiga mía y le dije que fuese a Fiscalía”

Las comunicaciones de la exmilitante socialista gijonesa Claudia Montes con Presidencia y con el propio Adrián Barbón a través de Instagram, así como las presuntas irregularidades que la también conocida como “Miss Asturias” conocía, han centrado el choque dialéctico entre el presidente del Principado y el líder del PP Álvaro Queipo en la sesión de este miércoles en la Junta General. Queipo ha acusado al jefe del Ejecutivo de “mentir” y de “ordenar a su gabinete falsear información” sobre sus comunicaciones con Claudia Montes. Barbón respondió negando las acusaciones, defendió la transparencia de su gabinete y replicó: “No es mi amiga, y le dije que si tenía pruebas de un delito fuese a la Fiscalía”. Más información