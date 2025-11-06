Irma Collín

VÍDEO: Cientos de educadoras se manifiestan en Oviedo pidiendo "mejores condiciones" para las escuelinas: "Queremos una red pública en condiciones"

Unas doscientas educadoras de la red de las escuelinas (de 0 a 3) se manifestaron hoy en Oviedo reclamando al Principado mejores condiciones laborales. "Pedimos una red pública en condiciones. Los centros se están abriendo de cualquier manera, a veces no hay materiales básicos o comedor", aseguró Leticia Celorio, técnica de Educación en el Montevil (Gijón) y representante del sindicato USIPA. Más información