Marcos León

La prueba más multitudinaria para obtener una plaza en la sanidad asturiana llena de aspirantes el recinto de la Feria de Muestras

En medio de grandes colas en los accesos, que se movían con un orden que casi recordaba a esos países tan amantes de la disciplina, un total de 15.422 opositores realizaron ayer un examen en Gijón para acceder a una plaza del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Estaban inscritos 20.469 candidatos, lo que viene a significar que la tasa de participación efectiva fue del 75,3 por ciento, más elevada que la registrada en procesos selectivos masivos anteriores.