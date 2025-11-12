SEPA

Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: "Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles"

Los servicios de Emergencias asturianos vuelven a poner en alerta a todos los asturianos por los fuertes vientos que se vienen como consecuencia de la borrasca "Claudia". Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén rachas de viento de hasta 110 kilómetros de hora, como pasó la semana pasada. La región ya está este martes en aviso amarillo en la Cordillera y los Picos de Europa, pero el temporal se recrudecerá durante los próximos días. Así, para este miércoles la Aemet ha activado la alerta naranja de 06.00 a 17.59 horas por vendaval, que repetirá el jueves. Ante ello, el 112 ha pedido a la población precaución.