Europa Press

La crisis del huevo se agrava: ni una gallina podrá criarse en libertad en Asturias desde este jueves (y hasta nueva orden)

La crisis del huevo en España va a más. Tras meses de subida de precios motivada, en parte, por la escasez del producto debido a la gripe aviar que obligó a sacrificar a miles de aves, este jueves ha comenzado con malas noticias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en el país, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.