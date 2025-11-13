VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

La primera huelga de las escuelas infantiles en Asturias, "un éxito": la siguen el 90% de los docentes (y esto es lo que piden)

La primera movilización educativa de la era Eva Ledo tomó este jueves las calles de Oviedo al grito de "si no quieres negociar, vamos todas a parar". Las escuelinas han decidido echarse a la calle para exigir a la Consejería de Educación "una propuesta un poquito más generosa" que, principalmente permita desbloquear dos grandes reivindicaciones: acercar el calendario al resto se etapas educativas y ser consideradas categoría B, es decir, técnico superiores. Más información