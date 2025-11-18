Amor Domínguez/ J.G.P.

El PP afirma que el Principado "desoyó" las advertencias sobre las "prácticas mafiosas" en la mina de Cerredo, tras las revelaciones del herido de 2022

El testimonio del trabajador de la mina de Cerredo que sobrevivió a un accidente en 2022, publicado por LA NUEVA ESPAÑA, llegó este jueves a la Junta General del Principado con una pregunta formulada por el Partido Popular. El diputado del PP Rafael Alonso pidió explicaciones al Gobierno regional por la gestión realizada tras el siniestro de hace tres años y acerca de la información que el propio herido trasladó entonces a la dirección general de Minas.