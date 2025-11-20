Amor Domínguez

Las escuelinas de Asturias vuelven a la huelga: las educadoras salen a la calle para exigir mejoras al Gobierno asturiano

Después del respaldo a la huelga del pasado jueves (con un 90% de seguimiento según las organizaciones convocantes), las educadoras infantiles darán este jueves un nuevo paso al frente. Sobre la mesa estaba, hace una semana, acercar el calendario al resto de etapas educativas y ser consideradas categoría B, es decir, técnicos superiores. La primera de las reivindicaciones ha sido aceptada, retrasando el inicio de las clases a una fecha similar al de resto de cursos. Sin embargo, las educadoras luchan ahora por el reconocimiento como "técnicas" a ojos de la Administración.