Alfonso Tomás

El primer gran temporal del otoño ya obliga a usar cadenas en seis puertos de montaña de Asturias: así se circula por el Puerto Pajares

La nieve y el frío, protagonistas desde hoy en Asturias. La cordillera y los Picos de Europa estarán durante toda la jornada de este jueves en alerta naranja por nevadas que podrían dejar en veinticuatro horas espesores de 30 centímetros a partir los 900 metros. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso naranja se prolongará hasta las 06.00 horas de mañana, viernes, momento en el que se rebajará a nivel amarillo hasta las 12.00 h. En la jornada de hoy, marcada por la entrada de una masa de aire de origen ártico, ocho comunidades del norte peninsular están en alerta meteorológica por nevadas. Más información