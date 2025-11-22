A.D. / Instagram

Barbón decreta dos días de luto oficial por el accidente minero en Cangas del Narcea e insiste que la explotación fue sometida a una "enorme revisión" tras la tragedia de Cerredo

Una "profunda gratitud" hacia el operativo de emergencias, fue lo que quiso trasladar el presidente del Principado, Adrián Barbón, que atendió a los medios de comunicación poco antes de la una de la madrugada, tras confirmarse el fallecimiento del segundo minero en un derrumbe en la mina de Vega de Rengos. Más información