Miki López /Amor Domínguez

Silencio y dolor en Vega de Rengos tras el accidente en el que perdieron la vida dos mineros

Unas "rocas rotas" y un desprendimiento "ni previsto, ni calculado" pueden estar detrás del accidente minero que ayer se cobró la vida de dos trabajadores en la explotación de Vega de Rengos (Cangas del Narcea). Así lo ha confirmado esta mañana el alcalde de la localidad José Luis Fontaniella. "Ahora tocan trabajos de comprobación pero todos los avances apuntan a causas geológicas", aseguró el regidor. Lo mismo apuntan fuentes de la empresa Tyc Narcea: "Lo que valoraron en primera estancia los técnicos es que fue un hundimiento fortuito por una causa geológica puntual e inesperada".