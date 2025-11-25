VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

CCOO y UGT exigen responsabilidades y un pacto de Estado contra la siniestralidad tras los últimos accidentes mineros: "No es una casualidad"

Decenas de personas han participado este martes en una concentración de protesta convocada en Oviedo por los sindicatos UGT y CCOO tras la muerte el pasado viernes de dos mineros en Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, para exigir responsabilidades y que "no se banalicen las circunstancias" de los accidentes laborales. Agrupados detrás de una pancarta con la leyenda ‘Ni un muerto más en el trabajo’, los manifestantes han guardado un minuto de silencio por los mineros fallecidos.