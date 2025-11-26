VIDEO: Nacho Blanco / FOTO: Luisma Murias

Diego Fernández aterriza en Asturias con la primera estrella Michelín para su restaurante Regueiro: "Estamos en un buen momento, la segunda llegará pronto"

El cielo gastronómico de Asturias brilla más gracias a Regueiro. El restaurante de Diego Fernández en Tox (Navia) ha logrado la primera estrella Michelin -eleva a 14 las que hay en la región- y se ha colado en la guía del próximo año. Así se ha conocido este martes por la tarde en Málaga, donde ha tenido lugar la gala a la que ha asistido el cocinero junto a su hermana Ana. Más información