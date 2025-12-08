Mario Canteli /Amor Domínguez

El coronel Martínez Victoria se despide del Regimiento "Príncipe" en el día de su patrona: "Ha sido un trabajo muy intenso"

El acuartelamiento "Cabo Noval" se vistió esta mañana de gala para celebrar el día de la Inmaculada, patrona de la Infantería, en presencia de cientos de personas y del presidente del Principado, Adrián Barbón, así como la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, entre otras autoridades. El coronel Jesús Martínez Victoria, se dirigió a los presentes en su último acto público antes de entregar el mando del "Príncipe" el próximo viernes. Lo hizo con un "sentido agradecimiento", ya que desde su llegada en 2023, "siempre se ha sentido un asturiano más". Más información