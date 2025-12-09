VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Disparidad sobre el seguimiento de la huelga de médicos en Asturias: el 60% según los sindicatos; el 11% según el Sespa

Las primeras valoraciones del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) cifran el seguimiento de la huelga de facultativos de cuatro días que ha comenzado hoy en aproximadamente un 60%. Mientras tanto, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha rebajado el apoyo al 11,03% de la plantilla. Si se tiene en cuenta que estaban llamados a parar unos 3.800 profesionales, la cifra de huelguistas sería de unos 420. Más información