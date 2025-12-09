Secciones

Disparidad sobre el seguimiento de la huelga de médicos en Asturias: el 60% según los sindicatos; el 11% según el Sespa

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Las primeras valoraciones del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) cifran el seguimiento de la huelga de facultativos de cuatro días que ha comenzado hoy en aproximadamente un 60%. Mientras tanto, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha rebajado el apoyo al 11,03% de la plantilla. Si se tiene en cuenta que estaban llamados a parar unos 3.800 profesionales, la cifra de huelguistas sería de unos 420. Más información

