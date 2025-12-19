VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Los médicos María Neira y Fernando López, Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA

Los médicos María Purificación Neira González y Fernando López Álvarez han sido distinguidos con los Premios Salud 2025 de LA NUEVA ESPAÑA, la primera en la categoría de Trayectoria y el segundo en la modalidad de Proyección. El fallo de la tercera edición de los galardones tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en la reunión del jurado, presidido por Alejandro Braña Vigil, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y antiguo jefe de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Más información