VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

La lucha del pequeño Javi y y su madre por conseguir fondos para su tratamiento, protagonistas inesperados en la gala de los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA

Entre discursos y aplausos, en la gala de entrega de los III Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA, irrumpió la odisea de Javi, un niño de ocho años que lucha con valentía contra el síndrome Nedamss, una enfermedad rara y devastadora que le roba poco a poco el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar. La presencia de Javi, por sorpresa, se convirtió en el momento más intenso y humano de la ceremonia. En una silla de ruedas empujada por su madre, ambos se acercaron al escenario, envueltos en una larga ovación. No eran premiados, pero fueron, sin duda, grandes protagonistas de la gala. Más información