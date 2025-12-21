VIDEO: Multado por 200 euros por no tener el recambio o "galleta": la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
Queda apenas una semana y media para que llegue el 2026. Y lo hace con grandes novedades en cuanto a la conducción se refiere. partir del 1 de enero va a haber varios cambios importantes en cuanto a la conducción se refiere. El más comentado es, sin duda, la llegada de la baliza V-16, que será obligatoria a partir del mismo día de Año Nuevo. Este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad evitando de los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.
