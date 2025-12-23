Llega a El Tallerón el primer vehículo de combate 8x8 procedente de Trubia

El Tallerón de Gijón ya alberga vehículos blindados. Esta mañana llegó a las reformadas instalaciones de Indra el primer vehículo de combate sobre ruedas 8x8 "Dragón". Fue enviado desde las instalaciones de GDLES-Santa Bárbara Sistemas en Trubia, donde fue fabricado y montado. "Este hito nos ha permitido validar cuestiones esenciales de nuestras instalaciones como la accesibilidad y maniobrabilidad, así como avanzar en las futuras actividades de montaje final", señalaron fuentes de Indra. Más información