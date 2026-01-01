VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026 que nació en el HUCA media hora después de las Campanadas: "Nos tomaremos las uvas cuando volvamos a casa"

Mia Adhara podrá presumir en el futuro de ser la primera asturiana nacida en 2026. Poco más de media hora después de la entrada en el nuevo año, la pequeña Mia nacía en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Mia Adhara es hija de Alejandra Sampaz, de 20 años, y de su pareja, Jhon Alexander González. Son colombianos y llevan en España pocos meses. Anteriormente, residían en Bruselas, pero el embarazo estaba siendo complicado para Alejandra y decidieron venirse con una tía que vive en Pola de Siero.