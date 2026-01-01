A.D.

La borrasca "Francis" y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas

El año nuevo empezará en Asturias con mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas. Así lo alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), debido al azote de la borrasca "Francis" y de la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico hasta la Península. El temporal dejará este jueves, día 1, lluvias intensas en Canarias, y llegará al Norte el viernes. Lo peor, como siempre, se lo llevará el oeste del país. Más información