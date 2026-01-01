A.D.

Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros

Nieve en Oviedo a las puertas de Reyes. Ese es el duro pronóstico invernal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo y el lunes, día de las cabalgatas. Tras el paso de la borrasca "Francis", que dejará lluvias generalizadas en la región a partir de este viernes, llegará otra depresión procedente de Escandinavia que dará lugar a la formación de una masa de aire ártico que congelará el Principado. Así, la Aemet alerta de nieve a 200 metros y del desplome de las temperaturas. Más información