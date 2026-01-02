mapabalizasv16.es

¿Cuántas balizas V-16 están activas en este momento en Asturias y dónde? Este es el mapa que lo muestra en tiempo real

¿Cuántas balizas V-16 hay activas en Asturias en este preciso momento y dónde? Un mapa, vinculado a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo muestra en tiempo real. Por ejemplo, a las 18.00 horas de este viernes había en España un total de 207 activas y 242 recientes, que se corresponden con coches que han sufrido una avería y están apartados en el arcén de alguna carretera del país. A esa misma hora en Asturias había 8 balizas activas en las siguientes vías y concejos: N-632 (Colunga), N-634 (Nava), AS-17 (Corvera), N-634 (Grado), A-66 (Mieres), A-66 (Lena), AE-3 (Aller) y AP-66 (Lena). Más información