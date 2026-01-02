Atlas News

Los conductores asturianos chocan con la baliza V-16 en el día de su entrada en vigor: "Es una forma de sacar dinero, no aportará mayor seguridad"

La baliza V-16 ya es obligatoria para los algo más de 400.000 vehículos matriculados en el Principado, cuyos conductores deberán usarla para señalizar averías y accidentes en carretera. No llevarla o tener una sin homologar por la Dirección General de Tráfico (DGT) acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida hasta ahora para el que no transportara los triángulos de preseñalización. El nuevo sistema, lejos de convencer, ha encontrado un fuerte rechazo entre los conductores de la región, que solo ven un afán de "sacar dinero" con estos productos. Más información