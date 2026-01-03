Atlas News/ FOTO: Marcos León

El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: "Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve"

Una borrasca de nombre "Francis", una masa de aire ártico provocada por otra depresión situada sobre Escandinavia y, para rematar, un flujo frío que recorrerá el Atlántico para acabar golpeando el norte del país. Este es el "complejo" escenario meteorológico que se espera para Asturias y para España en general en los próximos días. En un aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que "nevará en zonas ampliamente pobladas y vías de comunicación importantes, aunque es difícil precisar dónde lo hará más copiosamente". De hecho, esa cota en el Principado se prevé que se sitúe al final del día del domingo en los 200-300 metros.