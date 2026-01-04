Atlas News/ FOTO: S.Bada

La borrasca "Francis" congela Asturias con las temperaturas más bajas de toda España: hasta -9,3 grados

La borrasca "Francis" deja Asturias con temperaturas bajo cero. La Vega de Urriellu, base del Naranjo de Bulnes, ha alcanzado en la temperatura más baja del país en la mañana de hoy domingo con 9,3 grados bajo cero, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A la estación de medición asturiana la siguen Coriscao (Cantabria), con -9,2, y Vega de Ario (Asturias), con -8,3, todas en el Parque Nacional Picos de Europa. Más información