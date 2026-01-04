Europa Press

De crema Kínder, pistacho o sidra: el roscón de Reyes se reinventa en Asturias con nuevos sabores, que ya compiten con los clásicos de nata y hojaldre

Se acerca el día de Reyes y, con él, uno de los momentos más esperados del calendario gastronómico navideño. Las pastelerías y obradores redoblan esfuerzos estos días ante el aluvión de encargos del tradicional roscón, un dulce que año tras año repite como protagonista de estas fechas. En esta campaña, muchos pisan fuerte y se reinventan con una oferta cada vez más creativa, que convive con las recetas de siempre. Desde el clásico relleno de nata o el hojaldre tradicional hasta propuestas que apuestan por sabores sorprendentes y guiños a las nuevas tendencias, como la crema de Kínder, las virutas de pistacho o incluso el original roscón de sidra. Más información