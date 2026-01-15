Amor Domínguez

Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...

Fin a la huelga de médicos en Asturias. El Principado y el sindicato médico (SIMPA) han llegado a un acuerdo por el que este colectivo sanitario desconvoca sus paros en la región. En la segunda jornada consecutiva de huelga, y tras varias negociaciones, han acercado posturas en varios puntos clave, con mejoras para los facultativos, que ha conseguido desatascar el conflicto. Entre ellas, varias relativas a las guardias, cuestión central entre las reivindicaciones de estos profesionales sanitarios en la región. El plazo para empezar a tramitar todo lo acordado es de tres meses, y el conjunto de medidas se llevará a cabo antes de que termine esta legislatura. Más información