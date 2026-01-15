A.D.

Primeros problemas antes de la tractorada en Asturias contra Mercosur: la Delegación de Gobierno prohíbe parar los vehículos en plaza de España (y la delegada Lastra no recibirá a los ganaderos)

Los ganaderos y agricultores asturianos calientan motores para la protesta, este viernes 16 de enero en Oviedo, contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, al considerar esa gran zona de libre comercio resultante (más de millones de potenciales consumidores para un mercado sin aranceles) dañina para sus intereses. Más información