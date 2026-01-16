Amor Domínguez

Antonio Díaz produce miel ecológica en el parque asturiano de Redes: "Hay días que trabajas 15 o 16 horas... Y ahora llega esto de Mercosur cuando estoy emprendiendo"

El joven Antonio Díaz tiene 25 colmenas en Campo Caso (concejo de Caso) y un plan ambicioso en marcha: “Me voy a lanzar con 150”. Acaba de empezar en el programa Incorpórate al Agro -plan del Principado para ayudar a jóvenes con proyectos en el entorno rural- y lo cuenta con la mezcla de ilusión y vértigo de quien arranca un proyecto de vida en el medio rural asturiano, de la mano de su pareja, Sara Santiago. Más información