Mario Canteli

Barbon promete "lealtad a Asturias" en la negociación por la financiación autonómica, "la más dura que hay"

Sutilmente y con la pericia de quien sabe jugar con los tiempos, Adrián Barbón ha roto este viernes su silencio sobre el debate por el nuevo modelo de financiación autonómica. No ha sido un análisis profundo ni una defensa a ultranza de la posición de su Gobierno, sino una declaración de intenciones (tiempo tendrá para extenderse durante el Pleno extraordinario que ha solicitado el Partido Popular). No, el presidente del Principado ha respondido a quienes le exigen alce la voz con un mensaje simple, pero potente: "La lealtad por Asturias, siempre". Más información