El campo asturiano clama por su futuro de Oviedo: 200 tractores colapsan el centro de Oviedo y se plantan frente a Delegación de Gobierno
"La delegada no está ni se le espera". Cientos de ganaderos de toda Asturias han tomado la plaza de España de Oviedo, armados de pancartas y cencerros y subidos a sus tractores, para protestar por el acuerdo de la UE con Mercosur. Una protesta que no está exenta de tensión debido a la negativa de Adriana Lastra a recibir a las organizaciones agrarias y también por el ánimo encendido de los profesionales, quejosos por Mercosur pero también por muchos más problemas que arrastran desde hace tiempo. Los tractores colapsan a esta hora la Plaza de España y calles aledañas, pese a la prohibición expresa de que no parasen. La Policía custodia con un amplio dispositivo la Delegación de Gobierno, ante la que han quemado fardos de hierba.