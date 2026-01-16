Amor Domínguez

La dura rutina de Lorena Fernández, ganadera de leche y madre de dos hijos: "Este trabajo es 24/7; el día de Año Nuevo, a las tres de la mañana, parió una vaca"

Lorena Fernández González, ganadera de leche de 47 años en Villartorey (concejo de Villayón), habla con la serenidad de quien lleva toda una vida entre vacas y prados: “Toda la vida en casa tuvimos ganado de leche”. Pero también con la rabia de quien se ve con derecho a protestar. Cogió el relevo familiar muy joven —“desde los 23 años llevo con ella”— y no reniega del camino elegido. Lo que le duele, dice, es otra cosa: “Me arrepiento de que la gente valora muy poco esta profesión”, pese a que “el sector primario es la base de toda la economía de un país”. Más información