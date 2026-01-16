Amor Domínguez

Sebastián Orviz y Jairo Prendes, jóvenes ganaderos de ternera asturiana: "Alguien tiene que tirar por ello, aunque pongan tantas trabas"

Son el futuro de la profesión y a quienes más afectará, a largo plazo, el acuerdo con Mercosur. La juventud del campo tomó este viernes las calles de Oviedo para defender un sector por el que apuestan a pesar de sus dificultades. “Alguien tiene que tirar por ello, aunque pongan tantas trabas, ¿sino de dónde comemos?”, dice Sebastián Orviz, ganadero de vaca asturiana de la montaña. Más información