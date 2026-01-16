R. Agudín / M. Canteli

La Universidad Alfonso X el Sabio aterriza en la planta intermedia del Calatrava: "Convertiremos a Oviedo en un referente universitario internacional"

Atraer, generar y retener talento. También convertir a Oviedo "en un referente universitario internacional". La Universidad Alfonso X el Sabio inicia desde este viernes una nueva etapa en la capital asturiana tras la firma del arrendamiento de la planta intermedia de la galería comercial del Calatrava. "Para mi, hoy es un día muy especial". Así lo detalló el presidente de la institución académica, Jesús Nuñez, momentos después de firmar junto con el Alcalde, Alfredo Canteli, el contrato de arrendamiento de los 23 locales que hasta 2019 eran tiendas. La próxima semana comenzarán los trabajos de derribo de las paredes que darán paso a la construcción de las clases, despachos de profesores y las diferentes salas para comenzar en septiembre la actividad académica. Se esperan entre 400 o 500 alumnos para los dos primeros grados: Medicina y Enfermería. El proceso de implantación de todos los estudios durará un lustro y se esperan más de 3.000 estudiantes. Más información