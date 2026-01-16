VÍDEO: Tensión en la marcha de los ganaderos asturianos por Oviedo para protestar contra el pacto entre la UE y Mercosur
Desde toda Asturias han llegado este viernes a Oviedo ganaderos y agricultores para gritar alto y fuerte su rechazo al acuerdo entre la UE con Mercosur. Cientos de personas y decenas de tractores llenos de pancartas con mensajes como “Somos ganaderos, no terroristas” o “el campo lucha, ¿quién lo escucha?” desfilaron este mediodía por Oviedo, entre pitos y sirenas, dispuestos a hacerse oír y también escuchar. Aunque las organizaciones agrarias convocantes -URA, ASAJA, COAG y USAGA- no tienen claro que vayan a ser recibidas por la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, a la que quieren explicar su postura y que ésta transmita su malestar al ministro de Agricultura, Luis Planas. Más información