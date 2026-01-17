A.D.

Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"

Graciano Torre, quien fuera consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, falleció este sábado a los 74 años, después de combatir contra una larga enfermedad. Su capilla ardiente se instalará esta tarde en el Ayuntamiento del municipio donde fue regidor. También se han decretado tres días de luto oficial por parte del Consistorio. Más información