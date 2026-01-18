A.M. / A.D.

Las carreteras asturianas, entre las más afectadas del país por el temporal de nieve: hay un puerto y dos días cerradas y son obligatorias las cadenas en siete más

Las carreteras asturianas están siendo este domingo las más afectadas del país por el temporal de nieve, junto a las de Granada, Huesca, Salamanca y Navarra. Según el 112 y la Dirección General de Tráfico (DGT), hay un puerto cerrado (el del Connio, en Cangas del Narcea) y otras tres carreteras cortadas. Son la CO-4, entre Covadonga y los Lagos (Cangas de Onís), la LN-8, entre Tuiza y el puerto de La Cubilla (Lena), y la AS-112, entre Ujo y el puerto de San Isidro (Aller). Además, hay siete puertos y vías en los que son obligatorias las cadenas. Más información