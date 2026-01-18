A.D.

El dardo de Feijóo a Barbón: "La calle se pregunta si le parece bien que Junqueras elija la financiación de Asturias"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé "marcha atrás" y "revierta" el modelo de financiación autonómica que ha presentado y que cuenta con el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña. Dicho esto, se ha comprometido a impulsar un sistema de financiación "justo", "transparente" y "pensando en todos los españoles" si finalmente llega al Palacio de La Moncloa.