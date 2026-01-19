Amor Domínguez

Minutos de silencio en la región por el accidente de tren de Córdoba y la confirmación (por ahora) de la delegada del Gobierno de que no hay víctimas asturianas

La delegada de gobierno de Asturias, Adriana Lastra, señaló este lunes que por el momento no se tiene constancia de que haya algún asturiano entre las víctimas mortales y los heridos del accidente ferroviario a la altura del apeadero cordobés de Adamuz que se ha producido este domingo. Tras el minuto de silencio que se convocó en la plaza de España de Oviedo, Lastra recalcó que todavía se están cotejando los datos pero por ahora en las listas no figuran pasajeros del Principado. Más información