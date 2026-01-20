A.D.

La AEMET alerta del cambio del tiempo en Asturias y vaticina un "peligro importante" a partir del próximo jueves

La borrasca "Harry" está causando estragos en gran parte de la zona este peninsular. Aunque la peor cara del temporal llega por el Mediterráneo, el noroeste también sufrirá el mal tiempo los próximos días con nevadas en el interior, lluvias, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. Es precisamente la costa lo que más preocupa en Asturias. Más información