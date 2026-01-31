Instagram

El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados "a 20 kilómetros a la redonda" y que recomienda la guía Michelin: "Te sorprenderá"

Tiene una estrella Michelin, está en una aldea de menos de 20 habitantes y solo cocina productos comprados en su municipio, Lena. Se trata del restaurante Monte, ubicado en el pueblo de San Feliz, que dirige el chef Xune Andrade. En 2023 puso en marcha el proyecto "Red de territorio", que consiste en trabajar materia prima proveniente de "veinte kilómetros a la redonda". De peces, por ejemplo, solo cocinan la trucha y el salmón, pescados en los ríos del entorno. Más información