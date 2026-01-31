A.D.

El temporal en Asturias: la nieve dificulta los movimientos en los puertos de montaña y la costa se mantiene en alerta naranja por el oleaje

El mal tiempo no da tregua en Asturias. Al aviso naranaja por oleaje y fuertes vientos en la costa que lleva activo desde el jueves, se suman ahora las dificultades en las carreteras de montaña en Asturias por la nieve. Una docena de puertos de la red secundaria de carreteras precisan en la mañana de hoy sábado el uso de cadenas para poder transitar por nueve municipios del Principado, según informa el 112 Asturias en su página web.