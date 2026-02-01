Amor Domínguez

"Negociaré hasta la extenuación el nuevo modelo de financiación", la promesa de Barbón en el acto de celebración del 125 aniversario de la FSA

Adrián Barbón negociará «hasta la extenuación» el nuevo modelo de financiación autonómica, atendiendo a los acuerdos alcanzados en la «Declaración de Santiago» y en la Mesa de Financiación. «Lo tenemos claro y no aceptamos lecciones, ninguna, de aquellos que lo único que quieren es decir no a todo y no quieren sentarse a negociar porque lo último que les interesa es Asturias, lo único que ambicionan es el poder por el poder. Nosotros, no. Nosotros vamos a negociar hasta la extenuación, vamos a negociar pensando en Asturias y votaremos en conciencia pensando en Asturias», aseguró contundentemente en la celebración del 125 aniversario de la Federación Socialista Asturiana (FSA), celebrado este domingo en Posada de Llanera con la presencia del portavoz del PSOE en el Congreso, Paxti López, y de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez. Más información