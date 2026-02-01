Atlas News

Trenes a 10 km/h por el mal estado de las vías asturianas: la increíble cifra de limitaciones de velocidad que convierten la red en "una locura"

La red ferroviaria de cercanías de Asturias, tanto en ancho convencional como en ancho métrico, acumula 67 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en distintos tramos, según la documentación de Adif, gestor de infraestructuras ferroviarias, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. “Es una locura, demuestra cómo funciona el servicio”, aseguran fuentes del sector ferroviario. Más información