Atlas News

¿Qué pasó con la crisis del Gordo de Villamanín (con afectados asturianos)? El porcentaje de premiados que ha registrado su papeleta y ninguna denuncia (por ahora)

La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, avanza en su plan para solventar la crisis del Gordo de Navidad desatada hace casi dos meses. Para refrescar la memoria: el pasado 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad, este pueblo muy cercano a Asturias -y destino de muchos asturianos para veranear, tener una segunda residencia o incluso trabajar- estalló de júbilo ya que los jóvenes miembros de la comisión de Festejos habían vendido papeletas del primer premio, el número 79.432, a través de participaciones de 5 euros (4 para jugar, uno para recaudar para sus múltiples actividades). Más información